Минимальный добровольный взнос в 2027 году может вырасти примерно до 79 тыс. рублей за год стажа и девять баллов. Депутат предложил также пересмотреть методику его расчета.

Стоимость покупки пенсионных баллов могут сохранить на уровне 2026 года на весь 2027 год, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Сейчас размер добровольного взноса привязан к двум МРОТ и ставке страховых взносов.

«Право на страховую пенсию не должно зависеть от того, может ли человек заплатить почти 80 тыс. рублей. Покупка баллов — это не способ разбогатеть, а вынужденная мера для тех, кто оказался в уязвимом положении», — считает депутат.

Он также предложил учитывать при расчете реальные доходы людей, которым не хватает стажа и баллов.

В 2027 году стоимость пенсионного коэффициента для расчета пенсий планируют повысить дважды: с 1 февраля до 163,03 рубля, а с 1 апреля — до 168,57 рубля. Эта индексация касается расчета выплат пенсионерам, а не стоимости добровольного взноса.

Для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Недостающие стаж и баллы можно приобрести через добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию. Стоимость покупки в 2025 году составила 60,4 тыс. рублей, в 2026 году — 65,6 тыс. рублей.