Почти 588 тыс. объявлений содержали пометку «1:1», которой продавцы обозначают точные копии оригинальных товаров. Это в полтора раза больше числа публикаций со словом «подделка».

За январь–октябрь 2026 года в соцсетях разместили 1,17 млн прямых объявлений о продаже поддельных товаров, следует из исследования «Медиалогии» и онлайн-кинотеатра Wink. Всего за этот период вышло более 2 млн публикаций о контрафакте.

Пометка «1:1» встретилась в 735 тыс. публикаций, причем четыре из пяти были объявлениями о продаже. Чаще всего пользователи обсуждали поддельную одежду — на нее пришлось около трети публикаций. Интерес к контрафактным гаджетам и электронике вырос на треть.

«Интернет-среда сегодня очень комфортна для мошенников и нарушителей: здесь легко скрыть личность продавца, быстро создать новый аккаунт и продолжить незаконную торговлю после блокировки», — заявил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По его словам, после усиления контроля на маркетплейсах контрафакт перетекает в соцсети, мессенджеры и на площадки объявлений.

За незаконное использование товарного знака по статье 14.10 КоАП физлицам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлицам — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.