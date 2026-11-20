Тарифы на связь в России могут расти на 15–20% в год
Минцифры допустило ускорение роста тарифов на связь в проекте стратегии до 2035 года. По оценке TelecomDaily, в ближайшие годы цены могут расти на 15–20% в год вместо нынешних 8–10%.
Более быстрый рост тарифов на связь предусмотрен и в базовом, и в целевом сценариях проекта обновленной стратегии отрасли. Об этом пишут «Известия», ознакомившиеся с документом Минцифры.
Авторы проекта объясняют возможное подорожание тем, что нагрузка на сети растет быстрее доходов операторов. В 2021–2025 годах интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% в год, а доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — на 8%. В проекте отмечается, что при действующих тарифах операторам придется наращивать долг, чтобы сохранить нынешний объем вложений в сети.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков допустил ускорение роста тарифов до 15–20% в год. По его словам, операторам нужны средства и на строительство новых сетей, и на обслуживание действующих. Генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков считает, что связь может подорожать уже в 2027 году.
В Минцифры уточнили, что работа над стратегией продолжается. Приведенные в проекте расчеты описывают возможные сценарии. Каждое повышение должно быть обосновано конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей.
«Учитывая социальную значимость услуг связи, при анализе изменения тарифов ФАС ориентируется исключительно на финансовые показатели операторов», — сообщили «Известиям» в службе.
ФАС проверяет экономическую обоснованность повышения тарифов на мобильную связь и интернет. Если финансовые показатели оператора не подтверждают необходимость повышения, служба принимает меры антимонопольного реагирования.
Совсем уже одурели? Уже и так цены космические и непонятно за что. Ни связи, ни интернета нет
а как это такое могло происходить?
цена уменьшалась? по моим расчётам из предоставленных данных, получается что каждый год цена снижалась по 11% в год?
у нас такого точно не было?
Отзовителсь у кого цены снижались?
Причём..... это же ведь в среднем! Вот у нас снижения не было, а значит....
А это значит что у кого-то , с учётом того что у нас не снижалсоь, у тех кого-то снизиться должно быть уже на 20% ! А то и ещё большими темпами!
не пи....ят? нет?
название вроде бы иностранное. Значит не должны п...деть! Там же все честные должны быть!
при действующих тарифах, и постоянном увеличении объёмов услуг такими темпами операторы должны просто озолотиться! И иметь ахренительный запас возможностей , действительно для снижения тех самых тарифов! иначе сложится ситуация, что имеющихся денег просто станет девать некуда!