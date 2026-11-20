Минцифры допустило ускорение роста тарифов на связь в проекте стратегии до 2035 года. По оценке TelecomDaily, в ближайшие годы цены могут расти на 15–20% в год вместо нынешних 8–10%.

Более быстрый рост тарифов на связь предусмотрен и в базовом, и в целевом сценариях проекта обновленной стратегии отрасли. Об этом пишут «Известия», ознакомившиеся с документом Минцифры.

Авторы проекта объясняют возможное подорожание тем, что нагрузка на сети растет быстрее доходов операторов. В 2021–2025 годах интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% в год, а доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — на 8%. В проекте отмечается, что при действующих тарифах операторам придется наращивать долг, чтобы сохранить нынешний объем вложений в сети.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков допустил ускорение роста тарифов до 15–20% в год. По его словам, операторам нужны средства и на строительство новых сетей, и на обслуживание действующих. Генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков считает, что связь может подорожать уже в 2027 году.

В Минцифры уточнили, что работа над стратегией продолжается. Приведенные в проекте расчеты описывают возможные сценарии. Каждое повышение должно быть обосновано конкретными расходами на развитие и модернизацию сетей.

«Учитывая социальную значимость услуг связи, при анализе изменения тарифов ФАС ориентируется исключительно на финансовые показатели операторов», — сообщили «Известиям» в службе.

ФАС проверяет экономическую обоснованность повышения тарифов на мобильную связь и интернет. Если финансовые показатели оператора не подтверждают необходимость повышения, служба принимает меры антимонопольного реагирования.