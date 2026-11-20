Курьерским компаниям требуется время на получение прав сотрудниками, закупку техники и изменение маршрутов. Новые требования могут на несколько месяцев нарушить работу доставки.

Введение новых правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили отложить минимум до 2029 года.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний. Обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину, профильным министрам и мэру Москвы Сергею Собянину.

Ассоциация считает, что курьерам потребуется время для массового получения водительских прав. Компаниям также придется закупить новые велосипеды, изменить маршруты и дождаться создания необходимой инфраструктуры.

«Сразу после введения новых требований работа сервисов доставки будет практически парализована на многие месяцы», — говорится в письме.

Организация также предупреждает, что запрет на движение курьеров по тротуарам вытеснит десятки тысяч работников в общий поток автомобилей. Из-за двукратной разницы в скорости это может повысить риск аварий для курьеров, водителей и пассажиров.

Проект Минтранса предусматривает разделение техники по скорости и мощности, запрет движения курьеров по тротуарам и исключение питбайков из общего трафика. Управлять СИМ на дорогах общего пользования смогут лица старше 16 лет.

Обычные пользователи электросамокатов сохранят право ездить по тротуарам при отсутствии велодорожек, но это не коснется курьеров и владельцев СИМ массой более 35 кг.