Меры должны повысить интерес бизнеса к публичному размещению акций и привлечению долевого финансирования. Фондовый рынок планируют сделать одним из основных инструментов для решения инвестиционных задач компаний и частных инвесторов.

Дополнительные стимулы для выхода компаний на фондовый рынок разрабатывает Минфин, сообщила начальник Отдела развития финансовых рынков Департамента финансовой политики министерства Евгения Сидорчук на VI Всероссийской конференции по финансовой грамотности.

«Акция как эмиссионная ценная бумага дает право на часть стоимости имущества компании и доход, который эта часть приносит, — дивиденды. Однако рыночная стоимость акций зависит от множества факторов. Поэтому принятие решения о покупке должно основываться на понимании деятельности компании и оценке ее стоимости», — сказала Сидорчук.

При публичном размещении акций компания должна раскрывать инвесторам информацию о своей деятельности. Такое размещение также может повысить узнаваемость бренда и укрепить доверие потребителей.