Поздняя подача уведомления может привести к задолженности по ПСН. Налоговой инспекции требуется до 20 дней для пересчета стоимости патента.

ИП рекомендуется направить уведомление об уменьшении суммы патента не позднее чем за 20 дней до срока уплаты налога, предупредило управление ФНС по Костромской области. Если подать документ непосредственно перед платежом, инспекция может не успеть пересчитать налог.

Стоимость патента можно уменьшить на страховые взносы за себя и работников. ИП без сотрудников вправе снизить налог до 100%, а при наличии наемных работников — не более чем наполовину. Фиксированные взносы за себя можно учесть до их фактической уплаты, их сумма на 2026 год составляет 57 390 рублей.

При сроке действия патента до шести месяцев налог перечисляют одним платежом в течение срока его действия. Если патент выдан на срок от шести месяцев до года, треть суммы нужно уплатить в первые 90 дней, оставшиеся две трети — до окончания действия патента.

Чтобы не допустить задолженности, предпринимателю также нужно своевременно пополнить единый налоговый счет на сумму налога по ПСН.