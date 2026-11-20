Страховщики смогут предлагать более низкие базовые ставки водителям без аварий. Для легковых автомобилей физлиц верхнюю границу тарифа предлагают поднять на 20%.

Банк России предложил отменить минимальную границу тарифного коридора ОСАГО для всех категорий транспорта. По замыслу регулятора, это даст страховщикам больше возможностей снижать стоимость полисов для аккуратных водителей. На них приходится более 79% продаж годовых полисов.

Верхнюю границу базового тарифа ЦБ предлагает увеличить: на 20% — для легковых автомобилей физлиц;

на 35% — для легковых автомобилей юрлиц, такси, грузовиков и автобусов, которые не используются на регулярных перевозках;

на 6,6% — для троллейбусов, трамваев и автобусов на регулярных маршрутах.

За девять месяцев средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11%, до 128 тыс. рублей. ЦБ ожидает, что обновление правил расчета стоимости ремонта увеличит среднюю выплату еще на 10%.

Регулятор также предложил ввести отдельный территориальный коэффициент для транспорта юрлиц. По данным ЦБ, в половине случаев такой транспорт попадает в аварии за пределами территории, где зарегистрирована компания.

Для частных автовладельцев коэффициент предлагают снизить в 32 городах и повысить на 39 территориях. Там, где коэффициент вырастет, более низкая базовая ставка может компенсировать прибавку для водителей без аварий. Если населенный пункт присоединят к городу или поселению с более высоким коэффициентом, переход к новому значению займет три года.

Замечания и предложения к проекту принимают до 29 ноября включительно.