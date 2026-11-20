Банк России предложил отменить минимальную границу тарифного коридора ОСАГО для всех категорий транспорта. По замыслу регулятора, это даст страховщикам больше возможностей снижать стоимость полисов для аккуратных водителей. На них приходится более 79% продаж годовых полисов.
Верхнюю границу базового тарифа ЦБ предлагает увеличить:
на 20% — для легковых автомобилей физлиц;
на 35% — для легковых автомобилей юрлиц, такси, грузовиков и автобусов, которые не используются на регулярных перевозках;
на 6,6% — для троллейбусов, трамваев и автобусов на регулярных маршрутах.
За девять месяцев средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11%, до 128 тыс. рублей. ЦБ ожидает, что обновление правил расчета стоимости ремонта увеличит среднюю выплату еще на 10%.
Регулятор также предложил ввести отдельный территориальный коэффициент для транспорта юрлиц. По данным ЦБ, в половине случаев такой транспорт попадает в аварии за пределами территории, где зарегистрирована компания.
Для частных автовладельцев коэффициент предлагают снизить в 32 городах и повысить на 39 территориях. Там, где коэффициент вырастет, более низкая базовая ставка может компенсировать прибавку для водителей без аварий. Если населенный пункт присоединят к городу или поселению с более высоким коэффициентом, переход к новому значению займет три года.
Замечания и предложения к проекту принимают до 29 ноября включительно.
мне почему-то кажется, что они от предоставленного права ... откажутся!
не знаете почему это я так ? Им великодушно такие возможности предоставляются! А они отказываются!
а зачем они это будут делать?
да хоть для кого!
Есть люди, которые за год один раз выезжают! С пробегом в пяток километров! через поле! Где вероятность аварии ... величина отрицательная!
Ну конечно же все только раддые взять с него по полной программе!
Неужели наи... \женщина с матюками даже в фамилии\ думает что кто-то откажется от такой кучи денег, за которую вообще ничего!
Неужели есть мнение, что это их вот так заставили эти деньги собирать? Как заставили
водителейвладельцев автомобилей страховку оплачивать?