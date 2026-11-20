Шесть из десяти участников опроса регулярно берут на себя задачи за пределами должностных обязанностей. Чаще всего им приходится замещать коллег и выполнять работу руководителей.

За последний год 94% опрошенных хотя бы раз выполняли работу, которая не входит в их должностные обязанности. При этом 51% сообщили, что не получали за нее ни доплат, ни других преимуществ. Такие результаты показал опрос Русской школы управления (РШУ).

Чаще всего сотрудники замещали отсутствующих коллег (62%), выполняли задачи руководителей (58%) и помогали другим отделам (50%). Еще 40% обучали новичков, а 36% временно брали на себя обязанности уволившихся коллег.

Только 4% респондентов всегда получали доплату за дополнительную работу, еще 28% — время от времени. У 16% такую нагрузку учитывали при премировании или повышении.

Дополнительные поручения без возражений принимают 60% участников опроса. Еще 25% готовы взяться за них, если руководитель снимет часть текущих задач. Чаще всего сотрудники ждут отдельной оплаты за работу в выходные и праздники (80%) и длительное замещение коллег (76%).

«Если дополнительная нагрузка становится нормой, работодателю приходится решать уже не вопрос разовой взаимопомощи, а вопрос распределения обязанностей, оплаты и ответственности внутри команды», — отметила директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

В опросе участвовали 816 сотрудников компаний из разных отраслей во всех федеральных округах России.