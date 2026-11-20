Минпромторг предложил привязать льготы к уровню локализации автомобиля. Максимальная скидка составит 500 тыс. или 925 тыс. рублей в зависимости от количества баллов.

Скидку 10% смогут получить покупатели российских электромобилей и гибридов, которые набрали не менее 1 200 баллов локализации, сообщили в Минпромторге. При расчете не будут учитывать баллы за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по постановлению правительства № 719.

«Любому покупателю российского электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10%, но не более 500 тыс. рублей», — уточнили в министерстве.

Для автомобилей с уровнем локализации не менее 2 500 баллов скидка составит 35%, но не более 925 тыс. рублей. Ее смогут получить все категории заемщиков. Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что размер поддержки планируют дифференцировать в зависимости от локализации электромобилей и гибридов.