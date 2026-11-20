Налоговая нагрузка 2026-2027. Как считать, что учитывать, как снизить высокий показатель. Часто задаваемые вопросы
Компания, которая понимает свою оптимальную налоговую нагрузку, опережает проблемы с ФНС, банками и бизнес-целями. Продюсер-методолог «Клерка» Елена Ярушкина отвечает на пять ключевых вопросов по теме.
1. Как часто нужно считать налоговую нагрузку?
Если она неравномерна и ее «качает» — ежеквартально. А если есть акцизы — то и ежемесячно. Важно получить не примерный, а точный показатель доли дохода, который бизнес потратит на налоги.
2. Какие налоги входят и не входят в расчет налоговой нагрузки?
Входят: все уплаченные налоги, включая НДФЛ. Не входят: страховые взносы, ввозной НДС, таможенные пошлины, косвенные налоги и налоги, уплаченные в качестве налогового агента, кроме НДФЛ. Исключение — косвенные налоги и НДС, если существенная часть нагрузки приходится на компанию.
3. Зачем нужны среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки?
С ними сравнивают налоговую нагрузку бизнеса, чтобы выявить риски и оценить вероятность налоговой проверки.
4. Откуда брать среднеотраслевые показатели? Как их считать?
Из приложения № 3 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Их считают за календарный год по конкретному виду деятельности. Если нужного вида в списке нет — берут показатель по отрасли.
5. Можно ли законно снизить высокий показатель налоговой нагрузки бизнеса?
Да, за счет учета обоснованных расходов, применения доступных налоговых льгот, использования убытков прошлых лет и грамотного планирования договорной и учетной политики.