Компания, которая понимает свою оптимальную налоговую нагрузку, опережает проблемы с ФНС, банками и бизнес-целями. Продюсер-методолог «Клерка» Елена Ярушкина отвечает на пять ключевых вопросов по теме.

1. Как часто нужно считать налоговую нагрузку?

Если она неравномерна и ее «качает» — ежеквартально. А если есть акцизы — то и ежемесячно. Важно получить не примерный, а точный показатель доли дохода, который бизнес потратит на налоги.

2. Какие налоги входят и не входят в расчет налоговой нагрузки?

Входят: все уплаченные налоги, включая НДФЛ. Не входят: страховые взносы, ввозной НДС, таможенные пошлины, косвенные налоги и налоги, уплаченные в качестве налогового агента, кроме НДФЛ. Исключение — косвенные налоги и НДС, если существенная часть нагрузки приходится на компанию.

3. Зачем нужны среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки?

С ними сравнивают налоговую нагрузку бизнеса, чтобы выявить риски и оценить вероятность налоговой проверки.

4. Откуда брать среднеотраслевые показатели? Как их считать?

Из приложения № 3 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Их считают за календарный год по конкретному виду деятельности. Если нужного вида в списке нет — берут показатель по отрасли.

5. Можно ли законно снизить высокий показатель налоговой нагрузки бизнеса?

Да, за счет учета обоснованных расходов, применения доступных налоговых льгот, использования убытков прошлых лет и грамотного планирования договорной и учетной политики.