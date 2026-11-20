Эксперт предупредила о паузах в автопереводе цифровых рублей на выходных и в праздники

ЦБ добавит возможность настроить автоперевод между своим банковским счетом и счетом цифрового рубля, чтобы в конце операционного дня цифровые рубли с кошелька переходили на банковский счет, а утром возвращались обратно. Можно будет получать проценты на временно свободные средства и проводить расчеты в цифровых рублях по низким комиссиям.

Как автоперевод будет работать в выходные и праздничные дни – рассказала «Клерку» профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

Здесь есть технологическое противоречие: платформа цифрового рубля декларируется как функционирующая в режиме 24/7, а традиционная банковская инфраструктура привязана к понятию операционного дня и к графику работы расчетной сети ЦБ, включая выходные и праздники.

«Из этого следует, что в такие периоды средства компании, по всей видимости, будут оставаться на кошельке цифрового рубля без возможности “уйти” на банковский счет до наступления следующего операционного дня», — считает эксперт.

То есть, бизнесу придется заранее учитывать такие паузы в планировании платежного календаря. Особенно если расчеты с контрагентами приходятся на длинные праздничные периоды.