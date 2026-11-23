Бумажные перевозочные документы сами по себе не ведут к штрафу или отказу в признании расходов. При проверке ФНС оценит, была ли перевозка, какие документы есть у компании и при каких обстоятельствах она использовала бумагу.

Если компания оформила перевозку на бумаге вместо электронного перевозочного документа (ЭПД), бухгалтеру стоит проверить, все ли первичные документы собраны и правильно ли они оформлены. При проверке инспекция может запросить дополнительные документы и подтверждение того, что груз действительно перевезли.

Сам по себе бумажный формат не означает, что компании выпишут штраф или снимут расходы. Об этом говорится в письме ФНС от 03.11.2026 № СД-36-3/9573@.

Например, компания учла стоимость доставки в расходах и заявила вычет НДС по услугам перевозчика. Риск отказа в вычете возникает, если компания не подтвердит факт оказания услуги или выполнение условий для вычета. Послабления при дорожном контроле сами по себе этих рисков не снимают.

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