Почти 281 тыс. человек числятся в реестре злостных неплательщиков алиментов, сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов. По его словам, реестр стимулирует выплаты за счет репутационного давления.

ФССП считает необходимым усилить меры воздействия на должников.

«Это позволит превратить реестр из информационного ресурса в инструмент регулирования», — заявил Дмитрий Аристов.

В качестве примера глава ФССП привел зарубежный опыт. В Чили должники до погашения обязательств перед детьми не могут продавать движимое и недвижимое имущество, получать загранпаспорт, баллотироваться на выборные должности и занимать руководящие посты в госорганах. В Мексике неплательщикам также могут отказать в банковском кредите, а при трудоустройстве у них могут возникнуть проблемы как в государственных, так и в частных компаниях.