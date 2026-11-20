После десяти лет льгот в «Сколково» компания может получить статус участника проекта ИНТЦ и пользоваться его льготами еще десять лет. По разъяснению ФНС, обратная последовательность тоже возможна.

Компании могут последовательно применять налоговые льготы двух инновационных проектов. ФНС разъяснила этот порядок в письме от 18.11.2026 № СД-36-3/10089@. Ведомство сослалось на позицию Минфина.

Участники проекта «Сколково» и проектов инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) при соблюдении условий НК РФ могут получить освобождение от НДС и налога на прибыль, а также применять единый пониженный тариф страховых взносов. Для каждого статуса десятилетний срок отсчитывается с даты его получения.

Например, если компания использовала льготы «Сколково» все десять лет, а затем получила статус участника проекта ИНТЦ, она сможет применять льготы нового проекта еще десять лет при соблюдении условий НК РФ.

ФНС поручила довести разъяснение до нижестоящих инспекций и налогоплательщиков.