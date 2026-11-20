УК должна вернуть переплату при начислениях по нормативу вместо счетчика
Если исправный прибор учета работал, но его показания не учитывали, собственник вправе потребовать перерасчет за весь спорный период. Сумму должны вернуть или зачесть в счет будущих платежей.
Плату за коммунальные услуги в доме с автоматизированной системой учета должны рассчитывать по фактическим показаниям, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Начисления по нормативу или среднемесячному объему допустимы при поломке прибора, истечении срока поверки или отказе в доступе к счетчику для проверки.
«По закону вы имеете право на перерасчет за весь период, когда счетчик работал, но его показания игнорировались», — заявил председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.
При отказе управляющей компании собственник может обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд.
Сначала в УК нужно подать письменное заявление о перерасчете. К нему следует приложить копии квитанций за спорный период и документы, подтверждающие установку и ввод счетчика в эксплуатацию.
Если УК откажет или не ответит, можно направить жалобу в жилищную инспекцию для получения предписания о перерасчете. Следующий шаг — иск о защите прав потребителей, взыскании переплаты и компенсации морального вреда.