Если исправный прибор учета работал, но его показания не учитывали, собственник вправе потребовать перерасчет за весь спорный период. Сумму должны вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

Плату за коммунальные услуги в доме с автоматизированной системой учета должны рассчитывать по фактическим показаниям, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Начисления по нормативу или среднемесячному объему допустимы при поломке прибора, истечении срока поверки или отказе в доступе к счетчику для проверки.

«По закону вы имеете право на перерасчет за весь период, когда счетчик работал, но его показания игнорировались», — заявил председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

При отказе управляющей компании собственник может обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд.

Сначала в УК нужно подать письменное заявление о перерасчете. К нему следует приложить копии квитанций за спорный период и документы, подтверждающие установку и ввод счетчика в эксплуатацию.

Если УК откажет или не ответит, можно направить жалобу в жилищную инспекцию для получения предписания о перерасчете. Следующий шаг — иск о защите прав потребителей, взыскании переплаты и компенсации морального вреда.