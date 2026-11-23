Пока идет внутреннее расследование, компания должна успеть направить первое уведомление в Роскомнадзор. За нарушение срока компаниям и ИП грозит штраф от 1 до 3 млн рублей.

После обнаружения утечки нужно зафиксировать, когда о ней стало известно, какие системы затронуты и какие данные могли попасть к посторонним. К работе стоит сразу подключить специалистов по ИТ и информационной безопасности, юриста и руководителя. Об этом «Клерку» рассказала руководитель юридического отдела компании «Хелп Консалтинг» Наталия Рагулина.

Первое уведомление направляют через электронную форму на сайте Роскомнадзора в течение 24 часов с момента выявления инцидента. На передачу результатов внутреннего расследования отводится 72 часа с того же момента.

Если дело дойдет до суда, своевременное уведомление может сыграть в пользу компании. По словам Рагулиной, в одном из дел 2026 года суд ограничился предупреждением после того, как злоумышленники получили доступ к базе с данными менее тысячи человек. Среди обстоятельств, которые учел суд, было уведомление Роскомнадзора в первые сутки.

«Ссылка на „мы же уведомили“ не освобождает автоматически от ответственности. Суд оценивает совокупность факторов: были ли до инцидента выстроены реальные процедуры защиты […], как быстро компания отреагировала и что сделала после», — пояснила Рагулина.

Для замены штрафа предупреждением суд, в частности, учитывает, впервые ли компания допустила нарушение, возникли ли вред или угроза жизни и здоровью людей и был ли причинен имущественный ущерб. Подтвердить, как компания защищала данные и реагировала на инцидент, помогут внутренние регламенты, журналы событий и документы по работе с подрядчиками.