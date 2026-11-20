57% продавцов планируют потратить на продвижение больше обычного. Среди тех, кто уже определился с прибавкой, бюджет вырастет в среднем на 29% по сравнению с обычным месяцем.

Половина продавцов собирается продвигать товары во время Черной пятницы. 23% планируют рекламировать весь ассортимент, еще 27% — отдельные товары или категории. Такие результаты показал опрос «Авито Промо» и «Авито Товаров», в котором приняли участие 10 тыс. жителей России. Показатели по продвижению рассчитали по ответам участников, которые занимаются продажей товаров.

Среди продавцов, которые планируют продвижение или пока не определились, 88% рассматривают изменения в рекламной стратегии. Чаще всего они собираются запустить акции и спецпредложения (34%), разместить больше объявлений (27%) или начать продвижение раньше обычного (24%).

«Чаще всего они готовят специальные предложения, расширяют количество объявлений и запускают промо новых категорий», — отметила руководитель бизнес-направлений распродаж, промо и мотивационных программ в «Авито» Елена Низовцева.

Самый популярный инструмент на период распродажи — платное продвижение объявлений на торговых площадках. Его выбрали 28% продавцов. Еще 21% планируют рассылки по клиентской базе, 20% — рекламу в соцсетях, а 19% — рекламу у блогеров.