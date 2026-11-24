В ГК предлагают закрепить общий механизм компенсаций, а порядок их расчета и выплаты определить постановлением правительства. Нормы могут вступить в силу в марте 2027 года.

Правила выплаты компенсаций авторам за использование их материалов искусственным интеллектом должна разработать исполнительная власть, считает председатель комитета Госдумы по конституционному и гражданскому законодательству Павел Крашенинников. Законодатели могут установить в ГК только общий механизм.

«Все методики, как это делается, кто это делает, — это должно устанавливать постановление правительства, это исполнительная власть должна делать, не мы», — сказал Крашенинников.

По его мнению, методика должна учитывать, сколько раз и в какой степени ИИ обращался к конкретному произведению.

Сейчас обсуждается регулирование авторских прав на материалы, которые используют при обучении ИИ, и готовится соответствующий законопроект. Крашенинников напомнил, что ст. 44 Конституции гарантирует защиту авторских прав. Он настаивает, чтобы соответствующие нормы подготовили к вступлению в силу общего закона об ИИ с 1 марта 2027 года.