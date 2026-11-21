Семья вправе потребовать назначения или возобновления выплаты, а при заниженном размере — перерасчета и перечисления недополученной суммы.

Добиться выплаты детского пособия после неправомерного отказа можно через СФР или районный суд, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Сначала нужно получить решение фонда и проверить указанную в нем причину отказа.

Затем следует направить в фонд требование пересмотреть решение, назначить или возобновить пособие, исправить его размер и перечислить причитающуюся сумму.

«При отказе по первому заявлению следует добиваться назначения выплаты с учетом подтвержденного права на нее», — пояснил Никита Чаплин.

В обращении нужно указать дату подачи заявления, содержание решения и причины, по которым семья считает его неправомерным. К нему стоит приложить копию заявления на пособие, отказ или уведомление о размере выплаты, предыдущие обращения и ответы. Если требуется возобновить пособие, также понадобятся сведения о прежних перечислениях.

В районном суде можно потребовать признать решение фонда неправомерным, назначить или возобновить пособие, провести перерасчет и выплатить недополученные суммы. Для подтверждения права следует сохранить заявления, решения, уведомления, ответы фонда и сведения о перечислениях.