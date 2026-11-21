Это не запрещено, но могут возникнуть проблемы в дальнейшем.

Паспорт с личной подписью «67» остается действительным, сообщилив пресс-центре МВД. Основания для признания документа недействительным перечислены в п. 8 ст. 9 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве РФ».

«Данный перечень является исчерпывающим и не содержит такого основания, как проставление заявителем ненадлежащей подписи в полученном паспорте», — пояснили в МВД.

Вопросы использования такого паспорта следует адресовать органам и организациям, где его предъявляют для юридически значимых действий. В частности, это может потребоваться при заключении гражданско-правовых договоров или открытии счета либо вклада в банке.

ГОСТ 34938-20231 определяет подпись как вид рукописи, имеющий удостоверительное значение. Она может включать фамилию, имя или отчество в виде букв, условных письменных знаков и безбуквенных штрихов.