Шлагбаум во дворе нужно согласовать с собственниками и муниципалитетом

Установку шлагбаума во дворе многоквартирного дома нужно утвердить на общем собрании собственников и согласовать с администрацией муниципалитета, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. При проведении работ необходимо учитывать требования Госавтоинспекции, пожарных и коммунальных служб.

После собрания собственникам потребуется оформить протокол, документы на земельный участок и техническую документацию на шлагбаум, а также утвердить смету. Самовольная установка запрещена: жильцов могут обязать демонтировать несогласованную конструкцию.

«Решение об установке шлагбаума считается принятым, если "за" проголосует более половины собственников квартир», — пояснил Сергей Колунов.

Если земельный участок находится в общедолевой собственности и включен в состав общего имущества, для решения могут потребоваться две трети голосов. После установки должен сохраняться свободный проезд для экстренных и коммунальных служб, а конструкция должна соответствовать требованиям безопасности.