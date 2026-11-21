Татьяна Ким продолжает заниматься развитием группы RWB
Алексей Куликов возглавил Wildberries вместо Татьяны Ким
В пресс-службе RWB сообщили, что Ким сохраняет стратегическую роль в группе.
«Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB», — заявили в компании.
Алексей Куликов назначен генеральным директором Wildberries вместо основательницы компании Татьяны Ким, следует из выписки из ЕГРЮЛ от 21 ноября.
Wildberries с 2024 года входит в RWB, а операционная деятельность перешла в ключевую компанию группы. При этом Wildberries остается владельцем некоторых активов RWB, поэтому смена руководителя не затронет текущую работу.