Возможности платформы расширят офлайн-платежами, расчетами с региональными и местными бюджетами, а также новыми смарт-контрактами для бизнеса и благотворительных фондов.

Офлайн-платежи цифровыми рублями планируют запустить в 2027 году, следует из дорожной карты Центробанка. Для расчетов без интернета покупателю и продавцу потребуется специальный кошелек в банковском приложении. Технический механизм пока не раскрыт.

Цифровыми рублями также можно будет оплачивать налоги и штрафы, поступающие в региональные, муниципальные и местные бюджеты. Перечень доступных услуг пополнят билеты в театры и музеи, кружки, спортивные секции и медицинские обследования.

Для компаний появится смарт-контракт, который позволит настроить автоматические переводы между банковским счетом и счетом в цифровых рублях. Благотворительные фонды смогут задавать условия сбора средств в пользу конкретных получателей, а участники пожертвований — отслеживать направление денег в реальном времени.

«Сегодня цифровым рублем уже пользуются десятки тысяч россиян. В основном пока это частные лица, причем преимущественно молодежь, студенты», — сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, интерес к инструменту проявляют и предприниматели, которые изучают его применение в рабочих процессах.

Массовый доступ к переводам и платежам в цифровых рублях крупнейшие банки и розничные компании открыли с сентября 2026 года. Цифровыми рублями можно оплачивать покупки, авиабилеты и отдельные госуслуги, а также получать зарплаты, стипендии и пенсии.