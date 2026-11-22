Таможня требует передать государству 54 устройства для майнинга. Ответчиком по иску стала зарегистрированная в Норильске компания «Битривер-Север», дочерняя структура оператора майнинга BitRiver.

Красноярская таможня потребовала обратить в федеральную собственность 54 единицы оборудования для добычи криптовалюты, следует из картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд Красноярского края принял иск к производству.

К делу в качестве третьих лиц без самостоятельных требований привлекли территориальное управление Росимущества в Красноярском крае и ПАО «ГМК Норильский никель». Об этом пишет «Коммерсант».

ООО «Битривер-Север» зарегистрировано в Норильске в 2020 году и занимается обработкой данных и размещением информации. Доля ООО «УК Битривер» в компании составляет 95%, еще 5% принадлежат Евгению Мишуку.

Группа BitRiver объединяет около 70 юрлиц. По последним данным, ей принадлежали 15 дата-центров общей мощностью более 533 МВт, где было размещено свыше 175 тыс. единиц оборудования. Сейчас ведутся переговоры о смене собственника BitRiver.