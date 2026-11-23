Льгота действует для одного объекта на участке для ЛПХ, огородничества, садоводства или ИЖС. Подавать заявление в налоговую не нужно.

Хозяйственные постройки площадью до 50 кв. м, зарегистрированные в ЕГРН, не облагаются налогом на имущество физлиц, сообщили в УФНС по Иркутской области. Льгота распространяется на сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие капитальные строения вспомогательного назначения.

Освобождение можно получить только на одну постройку. Она должна находиться на участке для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Налоговая применит льготу проактивно на основании сведений, полученных в порядке информационного обмена. Собственнику не нужно подавать заявление.

Льгота не действует, если постройку используют в предпринимательской деятельности или ее кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей. Проверить условия можно в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».