В 2027 году россияне будут получать пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца и социальные выплаты. В статистику включены жители всех регионов страны.

Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 млн россиян, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков. В расчет вошли получатели по всей стране, включая жителей исторических регионов.

«Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек», — сказал Сергей Чирков.

Социальный фонд 18 ноября 2026 года запустил онлайн-сервис для оценки целесообразности добровольных взносов на будущую пенсию. Он предназначен прежде всего для тех, за кого работодатели не перечисляют страховые взносы: самозанятых, домохозяек, неработающих военных пенсионеров и предпенсионеров. Сервис также позволяет оценить возможность увеличить будущую пенсию родственников.