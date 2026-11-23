Внесудебный порядок начнет действовать с 1 марта 2027 года. Ограничение затронет только партии продукции с подтвержденным риском для жизни и здоровья покупателей.

Опасные маркированные товары будут автоматически блокировать на кассах через систему «Честный знак», следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономики. До 1 марта 2027 года такие ограничения, в том числе при риске массовых отравлений, можно вводить только через суд.

Предписания смогут выдавать главные санитарные врачи регионов и их заместители, а также руководители контрольно-надзорных органов, например Росстандарта и Россельхознадзора. Основанием станут результаты проверок, расследований несчастных случаев и причин массовых заболеваний. Об этом пишет «Коммерсант».

Надзорный орган должен будет внести предписание в единый реестр контрольно-надзорных мероприятий в течение одного рабочего дня и направить копию продавцу. Сведения также опубликуют на сайте ведомства и в системе «Честный знак». При отмене решения потребуется опровержение.

«Это позволяет "реабилитировать" товар в глазах потребителя и не потерять продажи», — отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Продавец сможет обжаловать предписание после самостоятельной проверки выявленных нарушений. Заявление рассмотрят в течение пяти рабочих дней. Если блокировку признают неправомерной, бизнес сможет потребовать компенсацию из бюджета, включая недополученный доход за время приостановки продаж.