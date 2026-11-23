Приближение выручки к отметке в 20 млн рублей само по себе не мешает бизнесу применять АУСН, поскольку для этого спецрежима действует собственный предельный порог дохода в 60 млн рублей.

Право на применение автоматизированной упрощенной системы налогообложения определяется совокупным доходом в пределах 60 млн рублей за прошлый год и с начала текущего календарного года. Об этом рассказали представители ФНС, отвечая на вопрос предпринимателя о возможности перехода на спецрежим в течение 2027 года при приближении выручки к 20 млн рублей.

Специалисты службы сослались на пункт 23 части 2 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Согласно этой норме, организации и индивидуальные предприниматели утрачивают право на использование АУСН, если их совокупный доход превысил 60 млн рублей либо за календарный год, предшествующий году перехода на спецрежим, либо с начала текущего календарного года.

Таким образом, при оценке возможности работать на АУСН или перейти на этот режим бизнесу необходимо ориентироваться именно на установленный законом лимит в 60 млн рублей по обоим расчетным периодам.