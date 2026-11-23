«Клерк» расширил возможности бизнес-аккаунтов: в профиле появилась функция создания дополнительных компаний. Управлять несколькими блогами теперь можно из одного личного кабинета.

Пользователи «Клерка» теперь могут создавать дополнительные компании в своем аккаунте. Новая функция позволит вести несколько блогов компаний и управлять ими из одного профиля.

Создать новую компанию можно несколькими способами. Первый вариант — через кнопку «Создать» в шапке сайта. Для этого нужно выбрать пункт «Блог компании», после чего откроется страница создания новой компании.

На «Клерке» появилась возможность создать несколько компаний в одном аккаунте.

Также новая возможность доступна в личном кабинете бизнеса в разделе статистики компании. Еще один способ — нажать на аватар в шапке сайта и выбрать пункт «+Новая».

Создание компании в личном кабинете бизнеса на сайте Клерк.ру

Обновление будет полезно пользователям, которые развивают несколько проектов или ведут сразу несколько корпоративных блогов на площадке. Теперь создавать и управлять дополнительными компаниями можно быстрее и удобнее прямо из своего аккаунта.