Пенсионеры, многодетные родители и люди с инвалидностью могут подтверждать льготный статус с помощью куар-кода. Он доступен на «Госуслугах» и в мессенджере MAX.

Около 5,2 млн цифровых удостоверений по социальным льготам оформили россиянам с прошлого года, сообщил Социальный фонд. Куар-код заменяет бумажные и пластиковые документы и подтверждает право владельца на меры поддержки.

Цифровое удостоверение доступно в личном кабинете на портале Госуслуг и в приложении Госуслуги для смартфона. Предъявить код также можно через мобильное приложение мессенджера MAX.

Куар-код используют для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев и выставок, подтверждения права на бесплатный проезд и других социальных услуг. При сканировании отображается только льготный статус, а сведения о размере пенсии или группе инвалидности остаются скрытыми.

Для организаций цифровой формат ускоряет обслуживание, автоматизирует проверку льготного статуса и снижает риск мошенничества с документами. Электронное удостоверение нельзя потерять, оно также не изнашивается, как бумажный или пластиковый документ.