За 10 месяцев 2026 года поступления увеличились на 11% год к году. Ненефтегазовые доходы выросли на 24%.

В бюджетную систему России за 10 месяцев 2026 года поступило 54,6 трлн рублей налогов, следует из материалов к встрече главы ФНС Даниила Егорова с президентом Владимиром Путиным. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

«Я так понимаю, есть о чем поговорить, да? У нас поступления налоговые увеличиваются. На сколько? Где-то 10-11%», — сказал Путин в начале встречи.

Поступления в федеральный бюджет увеличились на 2,2 трлн рублей, или на 10,4%. Основным драйвером стали ненефтегазовые доходы, которые выросли на 24%.