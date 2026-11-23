Финансовая разведка может получить сведения о подозрительных операциях одним запросом в Национальную систему платежных карт. Поводом для проверки может стать цепочка переводов или информация от другого ведомства.

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг вправе запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) сведения о платежных операциях. Служба делает это выборочно, когда у нее есть основания проверить конкретные переводы, рассказал РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«И, конечно, это значительно проще: вместо того, чтобы запрашивать несколько банков, направить один запрос в НСПК», — сказал Негляд.

По его словам, такой порядок позволяет быстрее получать сведения в срочных случаях, например при поиске лиц, причастных к финансированию терроризма. НСПК выступает оператором платежной системы «Мир» и обеспечивает расчеты в Системе быстрых платежей.