С 1 января 2027 года норма доходности для части электросетевых компаний вырастет с 11 до 17,92%. Ее учтут при расчете тарифов на передачу электроэнергии.

ФАС пересмотрела ставку впервые с 2013 года. Приказ ведомства Минюст зарегистрировал 17 ноября, пишет «Коммерсантъ».

Новая ставка применяется к капиталу, который территориальные сетевые компании вложили после перехода на RAB-регулирование — метод, при котором в тариф включают доход на инвестированный капитал. Такой подход используют лишь в нескольких регионах.

ФАС впервые рассчитала норму по формуле, которую правительство утвердило в июле. За основу взяли среднюю доходность рублевых гособлигаций со сроком погашения от восьми до десяти лет и прибавили 3 процентных пункта. В «Россетях» рассчитывают, что привязка к рыночному показателю сделает возврат вложений более предсказуемым.

По оценке ФАС, изменение не затронет тарифы на электроэнергию для населения. Как новая ставка повлияет на тарифы для бизнеса и других потребителей, ведомство оценит после завершения тарифной кампании на 2027 год.