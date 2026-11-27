Бизнесу, который рассчитывает на амнистию, стоит до конца 2026 года определить, какие изменения нужны в работе группы, и подготовить документы, подтверждающие отказ от схемы.

При добровольном отказе от дробления налоги рассчитывают и уплачивают с учетом объединенных показателей группы. Об этом в интервью «Клерку» напомнила профессиональный бухгалтер, налоговый консультант Елена Шедис.

Чтобы определить, что нужно изменить, эксперт советует проверить, какие сотрудники, адреса, сайты и банки общие у участников группы и кто принимает управленческие решения. Если обнаружатся признаки дробления, Шедис рекомендует до 31 декабря принять решение об объединении бизнеса или консолидации учета.

Фактические изменения можно подтвердить документами о реорганизации, переводе сотрудников или изменении договорных связей. По спорным операциям эксперт советует отдельно собрать документы и подготовить объяснения.

Подробнее о том, как проверить структуру группы и оформить отказ от дробления, читайте в интервью: «Елена Шедис: аргумент „мы слишком маленькие, чтобы нас заметили“ больше при дроблении не работает».