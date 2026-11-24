ФНС может сопоставить декларацию селлера с кассовыми чеками, поступлениями на расчетный счет и сведениями о маркированных товарах. Данные о продавце и его договоре с площадкой инспекция может получить напрямую у маркетплейса.

Например, покупатель заказал на маркетплейсе маркированный товар. Сведения о продаже поступят в ФНС из кассового чека через оператора фискальных данных, а в «Честном знаке» отразится вывод товара из оборота. Выплата маркетплейса продавцу будет видна в банковских данных. Инспекция может использовать эти сведения при сверке с декларацией селлера.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы передают ФНС сведения о продавце и его договоре с площадкой, о согласии или отказе продавца предоставлять скидки за свой счет, а также дату и номер акта сверки расчетов. На передачу сведений у площадки есть два рабочих дня после получения согласия продавца и три дня при изменении данных.

Если продавец не дал согласия, ФНС может запросить сведения у площадки по статье 93.1 НК РФ.

👩‍💻 Больше о том, как ФНС проверяет продавцов на маркетплейсах и какие изменения в учете и налогах ждут селлеров в 2027 году, расскажет налоговый консультант, профессиональный бухгалтер с опытом более 20 лет Елена Шедис.

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Для вас выступят более 15 экспертов-практиков. За два дня и 16 часов эфира разберем главные изменения для бухгалтера в 2027 году — от новых правил работы с НДС и УСН до страховых взносов и налоговых проверок.

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