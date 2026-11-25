После совершеннолетия ребенка новые алименты не начисляются, но накопленную задолженность продолжат взыскивать. Исполнительное производство только по причине 18-летия прекращать не должны.

Долг по алиментам не аннулируется после совершеннолетия ребенка, сообщила адвокат, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина Юлия Мухина. Задолженность сохраняется, если родитель не исполнял решение суда или нотариально удостоверенное соглашение.

«Совершеннолетие ребенка прекращает начисление новых алиментов, но не аннулирует уже образовавшуюся задолженность», — пояснила юрист.

Взыскание может продолжаться за счет доходов должника, денег на его счетах и имущества.

Размер задолженности определяет судебный пристав-исполнитель исходя из суммы алиментов, установленной судом или соглашением. Полностью или частично освободить родителя от долга может суд — например, если неуплата возникла по уважительным причинам, а материальное и семейное положение не позволяет погасить задолженность.