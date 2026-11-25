Доначисления по итогам камеральных проверок растут, а сами проверки по глубине приближаются к выездным. Инспекторы изучают, какие услуги фактически оказала компания и за что она перечисляла деньги контрагентам.

На камеральной проверке инспекция может решить, что услуги, оформленные как транспортная экспедиция, по сути были перевозкой, а выплаты, оформленные как роялти, — дивидендами. В числе других направлений контроля — страховые взносы и углубленные ежегодные проверки компаний, которые пользуются льготами в медицине, образовании и ИТ.

При сборе сведений инспекторы используют письменные пояснения свидетелей, при этом сохраняется практика множественных допросов. Информацию берут и из открытых интернет-источников — например, когда нужно описать технологический процесс.

Рост доначислений по камеральным проверкам в материалах выступления связывают в том числе с борьбой с «бумажным» НДС. Еще одно наблюдение из практики — налоговые органы могут сами отменить свои решения, если обнаружат в них явные ошибки.

👩‍💻 Больше о том, как меняется налоговый контроль в 2026–2027 годах и что инспекторы проверяют в ходе камералок, расскажет адвокат, аттестованный налоговый консультант, партнер и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Полное выступление смотрите онлайн 10–11 декабря на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

За два дня и 16 часов эфира более 15 экспертов-практиков разберут главные изменения для бухгалтера в 2027 году — от НДС и УСН до страховых взносов и налоговых проверок.

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