За восемь месяцев банки уже заработали 3,3 трлн рублей. При этом высокие ставки ограничивают доступ бизнеса к долгосрочному финансированию.

Прибыль российского банковского сектора по итогам 2026 года может составить около 4 трлн рублей, заявил глава РСПП Александр Шохин на пленарном заседании Международного форума Финансового университета. Этот результат станет рекордным.

«На 4 триллиона точно выйдем, наверное, поскольку уже 3 триллиона 300 миллиардов у нас за 8 месяцев. И это более чем на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Шохин.

Одновременно бизнес сталкивается с высокой стоимостью кредитов. Сохранение ключевой ставки на высоком уровне стало барьером для доступа компаний к финансированию, прежде всего долгосрочному, отметил глава РСПП.