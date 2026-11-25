Это возможно уже в конце 2026 года при инфляции на уровне 6–7%, считает глава РСПП Александр Шохин. Сейчас ключевая ставка составляет 14%.

Новый инвестиционный цикл в российской экономике может начаться в конце 2026 года, если ключевая ставка снизится до уровня менее 10%. Такое условие назвал глава РСПП, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин на пленарном заседании Международного форума Финансового университета.

«Те 6–7% инфляции, которые мы ждем на конец года, в принципе приемлемы для бизнеса, если бы ставка была близка к однозначной цифре, то есть менее 10%», — сказал Александр Шохин.

По его оценке, такое соотношение инфляции и ключевой ставки устроило бы экономику и позволило запустить инвестиционный цикл. Для этого ставку нужно снизить более чем на 4 процентных пункта с нынешних 14%.