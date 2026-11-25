Снижение ключевой ставки ниже 10% может запустить новый инвестцикл – Шохин
Это возможно уже в конце 2026 года при инфляции на уровне 6–7%, считает глава РСПП Александр Шохин. Сейчас ключевая ставка составляет 14%.
Новый инвестиционный цикл в российской экономике может начаться в конце 2026 года, если ключевая ставка снизится до уровня менее 10%. Такое условие назвал глава РСПП, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин на пленарном заседании Международного форума Финансового университета.
«Те 6–7% инфляции, которые мы ждем на конец года, в принципе приемлемы для бизнеса, если бы ставка была близка к однозначной цифре, то есть менее 10%», — сказал Александр Шохин.
По его оценке, такое соотношение инфляции и ключевой ставки устроило бы экономику и позволило запустить инвестиционный цикл. Для этого ставку нужно снизить более чем на 4 процентных пункта с нынешних 14%.
С такими налогами никакой "инвестцикл" невозможен.... И ставка ЦБ вообще не при чем... В стоимости любого товара/услуги 22% составляет НДС, 25% надо отдать налога на прибыль, а с оставшихся распределенных дивидендов еще 22% НДФЛ... А теперь еще и просто хранить заработанные деньги в стране станет невыгодно, тоже плати 22% НДФЛ со всяких пассивных доходов. Любой кто считать может будет инвестировать свои денежки в других государствах