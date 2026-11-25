До разрешения на строительство можно провести больше подготовительных работ
Правительство расширило перечень работ, допустимых до выдачи разрешения на строительство. Изменения вступят в силу 27 ноября 2026.
До получения разрешения застройщики смогут выполнять новые виды подготовительных работ на объектах федерального, регионального и местного значения. Перечень изменен постановлением Правительства РФ от 18.11.2026 № 1539.
Условие — работы не должны причинять существенного вреда окружающей среде и ее компонентам.
В перечень включили:
очистку территории от взрывоопасных предметов;
укрепление откосов и насыпей биоматами, геотекстилем и георешетками;
установку шумозащитных экранов;
размещаение временные площадки для складирования, погрузки и разгрузки грунта, плодородного слоя почвы, инертных материалов и конструкций, необходимых для строительства;
устройство бетонную, щебеночную или песчаную подготовку с цементной стяжкой под фундамент здания или сооружения;
создание натурного макета для адаптации технологии скользящей опалубки, подбора состава бетонной смеси и скорости перемещения опалубки.