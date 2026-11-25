Правительство расширило перечень работ, допустимых до выдачи разрешения на строительство. Изменения вступят в силу 27 ноября 2026.

До получения разрешения застройщики смогут выполнять новые виды подготовительных работ на объектах федерального, регионального и местного значения. Перечень изменен постановлением Правительства РФ от 18.11.2026 № 1539.

Условие — работы не должны причинять существенного вреда окружающей среде и ее компонентам.

В перечень включили: