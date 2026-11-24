На время распродаж и предновогоднего ажиотажа бизнес может поручить самозанятым отдельные задачи, например инвентаризацию или упаковку партии товаров. Даже короткий договор могут признать трудовым, если исполнитель фактически работает как штатный сотрудник.

Магазин может нанять самозанятого для инвентаризации конкретной торговой точки, а склад — для упаковки определенной партии товаров. В обоих случаях стороны заранее согласуют объем работы, срок и результат, который примет заказчик. Об этом «Клерку» рассказала главный юрист «Наймикс» Яна Маз.

Компания может обратиться к тому же исполнителю снова. Например, торговая сеть вправе заказать ему инвентаризацию в другом магазине, отдельно согласовать задание и рассчитаться после приемки. Если же человек работает по графику компании, занимает постоянное рабочее место и подчиняется внутренним правилам, юрист рекомендует оформить трудовой договор.

«Если фактически исполнитель выполняет трудовую функцию, оформление нескольких заданий не устранит риск переквалификации отношений», — пояснила Маз.

Перед заключением договора и перед каждой выплатой юрист советует проверять статус самозанятого по ИНН через сервис ФНС. После оплаты нужно получить чек и сохранить его вместе с договором, заданием и документом о приемке работы.