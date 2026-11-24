Еврокомиссия предложила не принимать российские загранпаспорта без биометрии и усилить проверки на границах Шенгенской зоны. Меры вошли в проект 22-го пакета санкций против России.

Выдачу туристических виз россиянам предлагается существенно ограничить, говорится в сообщении Еврокомиссии от 24 ноября. Странам ЕС могут рекомендовать не принимать загранпаспорта без биометрических данных.

Всех россиян, въезжающих в Шенгенскую зону, планируют проверять индивидуально независимо от страны прибытия. Проверка должна включать собеседование и сверку отпечатков пальцев с Шенгенской информационной системой (SIS). Отказы во въезде по соображениям государственной политики или внутренней безопасности предложено заносить в SIS, чтобы исключить въезд через другой пограничный пункт.

Участникам спецоперации могут полностью запретить выдавать визы. При подаче заявления россиянам потребуется заполнить анкету о военной службе, подтвердить достоверность сведений и предоставить военный билет.

Проект должен обсудить и согласовать Совет ЕС. Для вступления мер в силу необходимо единогласное одобрение всех стран Евросоюза, а Еврокомиссия призвала завершить процесс до конца декабря.