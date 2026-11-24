Деньги, которые организация или физлицо не перечислили в бюджет в результате налогового преступления, могут фигурировать в деле об отмывании. Разъяснение касается также сборов и страховых взносов.

Пленум Верховного суда 24 ноября дополнил постановление от 7 июля 2015 года № 32 о судебной практике по делам об отмывании денег. Суд указал, что средства, оставшиеся у налогоплательщика в результате преступного уклонения от обязательных платежей, могут стать предметом преступлений по ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Как пояснила судья Верховного суда Татьяна Ермолаева, до 2013 года налоговые преступления исключались из числа преступлений, которые могли предшествовать отмыванию. Затем это исключение убрали из закона.

«Основной довод противников такой позиции сводится к тому, что при уклонении от уплаты налогов лицо ничего не приобретает, поскольку имущество останется в его собственности», — отметила Ермолаева.

По словам судьи, налогоплательщик обязан перечислить эти суммы в бюджет, поэтому то, что деньги остались у него, не мешает рассматривать их как полученные преступным путем.

Для квалификации по статьям об отмывании суд должен установить финансовую операцию или сделку, совершенную с целью придать законный вид владению, пользованию или распоряжению этими средствами.