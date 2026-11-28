Число контактов с предложениями о подработке в розничной и оптовой торговле выросло. Среднее вознаграждение для женщин в декрете достигло 5 874 рублей за смену.

Спрос женщин в декрете на подработку в розничной и оптовой торговле за январь—октябрь 2026 года увеличился на 14%, следует из исследования «Авито Подработки». Показатель сравнивали с аналогичным периодом 2025 года.

Спрос оценивали по числу контактов пользователей с предложениями о подработке. Кроме торговли, мамы в декрете стали чаще рассматривать занятость в маркетинге, рекламе и PR: интерес к таким предложениям вырос на 6%.

Среднее вознаграждение в предложениях о подработке для женщин в декрете за год увеличилось на 48%. Оно составило 5 874 рубля за смену.