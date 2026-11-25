СФР дал инструкцию: как узнать размер пенсии онлайн
Размер пенсии и социальных выплат можно проверить на Госуслугах.
Узнать размер назначенной пенсии можно онлайн, заказав соответствующую справку на Госуслугах. В ней отражаются вид пенсии, дата ее назначения и составляющие выплаты.
Получатель страховой пенсии увидит сумму пенсии без фиксированной выплаты, отдельно размер фиксированной выплаты и общую сумму пенсионного обеспечения.
Если пенсионеру назначены дополнительные социальные выплаты, их размер также укажут в справке.