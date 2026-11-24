В России вступят в силу правила обязательного информирования абонентов о входящих вызовах из зарубежных сетей связи. Уведомлять будут на экранах мобильных телефонов, а если позвонили на стационарный телефон — голосовым сообщением.

С 1 марта 2027 года в России начнут действовать правила обязательного информирования абонентов о входящих вызовах из иностранных сетей связи. Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2026 года № 1544 и будут действовать до 1 марта 2033 года.

Ответственность за маркировку будут нести отечественные операторы связи. Если на мобильный телефон позвонят из-за рубежа, оператор должен будет отобразить уведомление «Иностранный вызов» кириллицей или латиницей. Если у оператора есть техническая возможность, укажут и страну, откуда идет звонок.

Для абонентов стационарной телефонной связи при ответе на вызов прозвучит короткое голосовое предупреждение продолжительностью до трех секунд.

Предполагается, что мера поможет абонентам осторожнее относиться к потенциально мошенническим звонкам. Ранее на этой неделе в Госдуме предупредили, что длительное использование одного и того же номера мобильного телефона повышает риск мошеннических атак.