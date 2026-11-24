Старый номер нужно отвязать от аккаунтов до расторжения договора.

Длительное использование номера повышает риск мошенничества, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

Телефон может сохраняться в старых объявлениях, анкетах, интернет-магазинах и утечках вместе с именем, адресом доставки и сведениями об используемых сервисах.

«Такая информация позволяет сделать звонок или сообщение гораздо убедительнее», — пояснил депутат.

Он рекомендует периодически проверять привязанные аккаунты, удалять номер из ненужных сервисов и уточнять способы восстановления доступа. В важных учетных записях лучше не оставлять СМС единственным способом подтверждения входа.

Неожиданный код подтверждения может означать, что кто-то ввел номер на странице входа или восстановления аккаунта. Передавать такой код нельзя, даже если следом звонит человек, который представляется сотрудником банка, оператора связи или сервиса.

Перед расторжением договора нужно заменить номер в банковских приложениях, почте, «Госуслугах», соцсетях и других значимых аккаунтах. Оператор обязан держать номер в резерве не менее 60 дней, прежде чем передать его другому абоненту. Окончательный срок повторного выделения зависит от правил оператора и условий тарифа.