Госдума одобрила снижение базовой цены нефти до $50 за баррель.

Госдума приняла закон о поправках в Бюджетный кодекс, внесенный правительством вместе с проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Документ предусматривает снижение базовой цены нефти до $50 за баррель в 2027-2030 годах.

Правительство получит право устанавливать общие требования к бюджетным прогнозам регионов и муниципалитетов. Это должно синхронизировать долгосрочное, среднесрочное и программно-целевое бюджетное планирование, а также обеспечить учет бюджетных рисков.

Если президент установит наступление обстоятельств, связанных с угрозами безопасности России, проекты бюджетов можно будет составлять на один год. Закон также уточняет распределение между бюджетами доходов от НДФЛ, НДПИ, акцизов на алкоголь и единого сельхозналога.

Госпошлина за лицензии на розничную продажу алкоголя будет полностью зачисляться в бюджеты городских и муниципальных округов, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Пошлины за лицензирование розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией направят на региональные меры по охране здоровья и контроль продаж.