Нефтеперерабатывающие предприятия смогут использовать данные за октябрь 2026 года при расчете повышенного налогового вычета. Показатели применяют производители топлива для внутреннего рынка.

Показатели для расчета вычета по акцизу за октябрь 2026 года опубликовала ФАС. Обязанность ежемесячно рассчитывать и размещать эти сведения установлена пунктом 27 статьи 200 НК.

Средняя цена экспортной альтернативы для бензина АИ-92 класса 5 составила 114 429 рублей за тонну, цена на роттердамском рынке — 1 161 доллар за тонну. Затраты на морскую транспортировку и перевалку достигли 41 доллара за тонну, а оптовая цена реализации в России — 68 915 рублей за тонну. Средний уровень цен нефти North Sea Dated составил 124,94 доллара за баррель.

Для дизельного топлива класса 5 цена экспортной альтернативы установлена на уровне 140 995 рублей за тонну, цена на роттердамском рынке — 1 476 долларов за тонну. Транспортировка и перевалка оценены в 38 долларов за тонну, оптовая цена реализации в России — 71 686 рублей за тонну.

Цена экспортной альтернативы для керосина составила 159 207 рублей за тонну, средняя цена на роттердамском рынке — 1 610 долларов за тонну. Механизм возвратного акциза позволяет применять повышенный вычет предприятиям, выпускающим высококачественные бензин, керосин и дизельное топливо для поставок на внутренний рынок.