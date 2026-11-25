Выплаты с начала года получили более 9 тыс. ветеранов. Компенсация покрывает поездки на лечение и обратно.

Расходы на проезд к месту лечения и обратно на сумму 119,3 млн рублей оплатил СФР. Поддержку получили участники СВО, которые проходили санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию.

Лечение ветераны проходили в реабилитационных центрах, подведомственных Соцфонду. Транспортные расходы возмещают при поездках практически на всех видах транспорта.

Компенсацию можно получить за проезд железнодорожным, авиационным, автомобильным и другими видами транспорта.